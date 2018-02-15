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СК начал доследственную проверку по факту гибели четырех человек при пожаре в Улан-Удэ

Происшествия
15 февраля, 7:15 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 15, февраля. /ТАСС

На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнем

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УЛАН-УДЭ, 15 февраля. /ТАСС/. Доследственная проверка начата в Улан-Удэ по факту гибели четырех человек при пожаре. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Бурятии.

"Начата доследственная проверка. Сейчас проводится осмотр места происшествия, после этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал представитель ведомства.

Пожар в частном одноэтажном деревянном доме по улице Рабочая произошел в четверг около 5 утра по местному времени. На момент прибытия пожарных жилой дом был полностью охвачен огнем, на месте были обнаружены тела четырех человек.

Пожар ликвидирован, его причины устанавливаются.

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