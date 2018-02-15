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В Петербурге возбудили дело после гибели упавшего во время уборки снега с крыши рабочего

Происшествия
15 февраля, 18:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, февраля. /ТАСС

В СК сообщили, что рабочий очищал крышу от снега "без использования средств индивидуальной защиты"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 28-летнего рабочего в центре Петербурга в результате падения с крыши, которую он очищал от снега и наледи. На мужчине не было средств защиты, что является нарушением правил безопасности, сообщили в четверг в пресс-службе городского управления Следственного комитета (СК).

Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем 14 февраля на Дегтярной улице Центрального района Петербурга.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, находясь на крыше, при исполнении своих трудовых обязанностей по очистке кровли от снега и наледи без использования средств индивидуальной защиты сорвался и упал на тротуар", - говорится в сообщении СК.

12 февраля на улице Подвойского в Петербурге с крыши упал кусок наледи, в результате чего пострадала двухлетняя девочка и ее мама. Обе в госпитализации не нуждались. Также 9 февраля от падения льда с дома на улице Репина погибла пенсионерка. По первому факту проводится проверка, по второму - возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

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