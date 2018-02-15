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CNN: тревога в школе во Флориде в связи с предположительной стрельбой оказалась ложной

Происшествия
15 февраля, 18:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, февраля. /ТАСС

Ранее в том же округе бывший ученик школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" застрелил 17 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Тревога, поднятая в четверг в школе "Северный Броуард" в штате Флорида в связи с предположительной стрельбой, оказалась ложной. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Ранее поступали сообщения о том, что в школе "Северный Броуард" неподалеку от места, где накануне 17 человек погибли в другом учебном заведении, раздались выстрелы. В связи с этим на место предполагаемого происшествия прибыли представители правоохранительных органов, которые провели проверку.

В среду в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он задержан, ему предъявлены обвинения. Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

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