CNN: тревога в школе во Флориде в связи с предположительной стрельбой оказалась ложной

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Тревога, поднятая в четверг в школе "Северный Броуард" в штате Флорида в связи с предположительной стрельбой, оказалась ложной. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Ранее поступали сообщения о том, что в школе "Северный Броуард" неподалеку от места, где накануне 17 человек погибли в другом учебном заведении, раздались выстрелы. В связи с этим на место предполагаемого происшествия прибыли представители правоохранительных органов, которые провели проверку.

В среду в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он задержан, ему предъявлены обвинения. Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.