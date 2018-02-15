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Один человек погиб при обвале грунта в подвале Политехнического музея в Москве

Происшествия
15 февраля, 19:10 дата обновления: 15 февраля, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Еще два человека пострадали в результате инцидента

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МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших при обвале грунта в подвале Политехнического музея в центре Москвы выросло до двух, еще один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"По уточненным данным, в ходе проведения ремонтных работ в подвальном помещении Политехнического музея на Новой площади произошел обвал грунта на площади 6 кв. метров. В результате один рабочий погиб и еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства. Один из пострадавших госпитализирован, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно.

В экстренных службах уточнили, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

Здание Политехнический музея с 2013 года находится на реконструкции.

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