Один человек погиб при обвале грунта в подвале Политехнического музея в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших при обвале грунта в подвале Политехнического музея в центре Москвы выросло до двух, еще один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"По уточненным данным, в ходе проведения ремонтных работ в подвальном помещении Политехнического музея на Новой площади произошел обвал грунта на площади 6 кв. метров. В результате один рабочий погиб и еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства. Один из пострадавших госпитализирован, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно.

В экстренных службах уточнили, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

Здание Политехнический музея с 2013 года находится на реконструкции.