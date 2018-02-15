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Трамп назвал стрельбу во Флориде проявлением "чудовищного насилия, ненависти и зла"

Происшествия
15 февраля, 19:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, февраля. /ТАСС

Президент США также намерен посетить учебное заведение, где от рук бывшего ученика погибли 17 человек

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ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг назвал стрельбу в школе во Флориде проявлением "чудовищного насилия, ненависти и зла". С такими словами он обратился из Белого дома к американцам после трагедии.

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При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

"Сегодня я обращаюсь к стране, потрясенной горем. Вчера школа с невинными детьми и заботливыми учителями стала местом чудовищного насилия, ненависти и зла, - отметил глава государства. - Ни один ученик, ни один учитель не должен быть в опасности в американских школах. Ни один родитель не должен бояться за своих сыновей и дочерей, когда они прощаются с ними по утрам".

Президент добавил, что намерен посетить город Паркленд в штате Флорида, где в среду погибли 17 человек. 

"Я планирую посетить Паркленд, чтобы встретиться с семьями и представителями местных властей, а также буду продолжать координировать федеральную поддержку [властям штата]", - сказал он.

Жертвами стрельбы в американской школе стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших. Органы правопорядка задержали и опознали стрелявшего, которым оказался 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которой пользуется американская полиция. AR-15 также продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты.

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