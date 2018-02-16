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СМИ: власти опасаются, что стрелок из Флориды может попытаться совершить самоубийство

Происшествия
16 февраля, 0:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, февраля. /ТАСС

Николас Круз находится под особым надзором, охрана следит, чтобы на нем был специальный жилет, ограничивающий свободу движений

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НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Охрана тюрьмы, где содержат 19-летнего Николаса Круза, устроившего, по данным властей, стрельбу в школе Паркленда (штат Флорида), опасается, что он может совершить суицид. Об этом сообщила в четверг местная газета Sun Sentinel.

Один из адвокатов, представляющих интересы Круза, отметил, что молодой человек находится в пенитенциарном учреждении под особым надзором. Охрана следит за тем, чтобы Круз был в специальном жилете, ограничивающем свободу движений и защищающем жизненно важные органы. Такая мера предусмотрена для тех заключенных, которые склонны к попыткам самоубийства.

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© AP Photo/Joel Auerbach

При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

Издание также приводит мнение другого местного юриста. По его словам, практически нет сомнений в том, что прокуратура в конечном счете будет добиваться для Круза смертной казни. Официальных заявлений на этот счет пока не поступало.

Ранее мэр округа Броуард Бим Фарр заявил в эфире телеканала CNN, что Круз в прошлом проходил лечение из-за психических нарушений. Местная газета Miami New Times также отмечала, что многие люди, лично знавшие Круза, считали его психически нездоровым. Ранее он не раз приносил в школу ножи и боеприпасы и стрелял по крысам.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из учебного заведения за нарушения дисциплины, предположительно, за драку. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. Нападавший имел при себе большой запас патронов.

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