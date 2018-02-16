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На Кубе перевернулся рейсовый автобус, пострадали не менее 40 человек

Происшествия
16 февраля, 0:47 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 16, февраля. /ТАСС

Жизни пострадавших находятся вне опасности

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ГАВАНА, 16 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус перевернулся в четверг в центральной кубинской провинции Сьего-де-Авила. По данным Кубинского агентства новостей, в результате ДТП пострадали не менее 40 человек.

Авария произошла на одной из главных автомагистралей страны. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

Все пострадавшие доставлены в больницы, их жизни вне опасности. Автобус ехал из города Сантьяго-де-Куба в Гавану.

Это не первое крупное транспортное происшествие на Кубе на этой неделе. В ночь на среду в провинции Вилья-Клара столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок.

По официальным данным, на Кубе ежедневно происходит в среднем 31 транспортное происшествие. Большинство аварий связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет.

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