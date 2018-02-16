WSJ: полиция неоднократно посещала дом стрелка из Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы неоднократно наведывались в дом в американском городе Паркленд (штат Флорида), где проживал со своими приемными родителями Николас Круз, застреливший в среду 17 человек. Причиной тому были жалобы на его поведение, сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Как рассказал изданию Малкольм Роксбур, бывший сосед Круза, 19-летний молодой человек часто угрожал другим людям и постоянно попадал в неприятности. "Полиция знала о нем все, - утверждал Роксбур. - Они приходили в его дом, наверное, 30 или 40 раз, насколько я знаю, для того, чтобы решить проблемы". Как отмечает газета, представители управления шерифа округа Броуард не смогли подтвердить изданию, что полиция действительно неоднократно посещала место проживания Круза.

По словам Роксбура, Круз проявлял явные признаки агрессии. Он, в частности, однажды натравил собаку на домашних свиней, которых разводил неподалеку один из соседей. Также некоторые видели, как он стрелял по курицам из пневматического оружия. Роксбур признался изданию, что вздохнул с облегчением после того, как Круз и его приемная семья переехали в другое место 2017 году.

По словам Тони Элиаса, одного из бывших учеников школы, где произошла бойня, Круз рассказывал, что любит убивать животных и всерьез увлекается оружием, отмечает газета. Как отметил Элиас, стрелок вел крайне замкнутый образ жизни, у него не было близких друзей.

Телеканал CNN также сообщил со ссылкой на сотрудника полиции местечка Коконат-Крик Майкла Леонарда, задержавшего в среду Круза, что стрелок пытался скрыться с места преступления, смешавшись с толпой учеников и преподавателей. Как уточнил Леонард, 19-летний молодой человек после бойни в школе шел по обочине дороги, стараясь не привлекать к себе внимания. "Он выглядел как обычный ученик старших классов школы", - добавил полицейский.

Ранее мэр округа Броуард Бим Фарр заявил в эфире телеканала CNN, что Круз в прошлом проходил лечение из-за психических нарушений. Местная газета Miami New Times также отмечала, что многие люди, лично знавшие Круза, считали его психически нездоровым. Ранее он не раз приносил в школу ножи и боеприпасы и стрелял по крысам.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из учебного заведения за нарушения дисциплины, предположительно, за драку. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. Нападавший имел при себе большой запас патронов.