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WSJ: полиция неоднократно посещала дом стрелка из Флориды

Происшествия
16 февраля, 1:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, февраля. /ТАСС

Малкольм Роксбур, бывший сосед Николаса Круза, рассказал газете, что молодой человек часто угрожал другим людям

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НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы неоднократно наведывались в дом в американском городе Паркленд (штат Флорида), где проживал со своими приемными родителями Николас Круз, застреливший в среду 17 человек. Причиной тому были жалобы на его поведение, сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Как рассказал изданию Малкольм Роксбур, бывший сосед Круза, 19-летний молодой человек часто угрожал другим людям и постоянно попадал в неприятности. "Полиция знала о нем все, - утверждал Роксбур. - Они приходили в его дом, наверное, 30 или 40 раз, насколько я знаю, для того, чтобы решить проблемы". Как отмечает газета, представители управления шерифа округа Броуард не смогли подтвердить изданию, что полиция действительно неоднократно посещала место проживания Круза.

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© AP Photo/Joel Auerbach

При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

По словам Роксбура, Круз проявлял явные признаки агрессии. Он, в частности, однажды натравил собаку на домашних свиней, которых разводил неподалеку один из соседей. Также некоторые видели, как он стрелял по курицам из пневматического оружия. Роксбур признался изданию, что вздохнул с облегчением после того, как Круз и его приемная семья переехали в другое место 2017 году.

По словам Тони Элиаса, одного из бывших учеников школы, где произошла бойня, Круз рассказывал, что любит убивать животных и всерьез увлекается оружием, отмечает газета. Как отметил Элиас, стрелок вел крайне замкнутый образ жизни, у него не было близких друзей.

Телеканал CNN также сообщил со ссылкой на сотрудника полиции местечка Коконат-Крик Майкла Леонарда, задержавшего в среду Круза, что стрелок пытался скрыться с места преступления, смешавшись с толпой учеников и преподавателей. Как уточнил Леонард, 19-летний молодой человек после бойни в школе шел по обочине дороги, стараясь не привлекать к себе внимания. "Он выглядел как обычный ученик старших классов школы", - добавил полицейский.

Ранее мэр округа Броуард Бим Фарр заявил в эфире телеканала CNN, что Круз в прошлом проходил лечение из-за психических нарушений. Местная газета Miami New Times также отмечала, что многие люди, лично знавшие Круза, считали его психически нездоровым. Ранее он не раз приносил в школу ножи и боеприпасы и стрелял по крысам.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из учебного заведения за нарушения дисциплины, предположительно, за драку. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. Нападавший имел при себе большой запас патронов.

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