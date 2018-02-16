CNN: обвиняемый в убийстве 17 человек в школе Флориды признал вину

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Николас Круз сознался в том, что он в среду открыл стрельбу, убив 17 человек в школе американского города Паркленд (штат Флорида). Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на судебные материалы, оказавшиеся в ее распоряжении.

"В своем заявлении Круз указал, что именно он был тем стрелком, который проник на территорию школы с винтовкой AR-15 и начал стрелять в учеников в коридорах и других помещениях. Круз заявил, что принес дополнительные магазины с патронами, прятав их в рюкзаке до тех пор, пока не зашел в школу для совершения нападения", - цитирует телекомпания выдержки одного из судебных материалов.

"Круз также признал, что, когда ученики стали спасаться бегством, у него созрел план избавиться от AR-15, патронов и защитного жилета, чтобы незаметно смешаться с толпой", - говорится в документе. Молодой человек ранее в четверг предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по 17 пунктам. Крузу отказано в праве выйти на свободу под залог до начала судебного разбирательства.

Известно, что стрелявший ранее учился в школе, где учинил бойню, и был исключен за нарушения дисциплины. Полицейские задержали его примерно в полутора километрах от места трагедии. Круз не оказал сопротивления.

Пытался спрятаться

Шериф округа Броуард Скотт Исраэль заявил на пресс-конференции, что Круз после нападения пытался спрятаться от стражей порядка в магазинах и ресторанах быстрого питания. Как шериф, 19-летний молодой человек после выхода из школы "попытался смешаться с толпой тех, кто убегал, опасаясь за свою жизнь". Он, в частности, зашел в магазин сети Walmart, а потом в рестораны быстрого питания сети McDonald's и Subway, в одном из которых купил себе напиток. Круз был задержан после выхода из McDonald's. "Он был взять под стражу без происшествий", - добавил Исраэль.

Он отметил, что Круз, скорее всего, действовал без сообщников. "Мы надеемся, что объявятся люди, способные помочь нам понять причины его поступка. В настоящий момент нет сообщников или кого-то конкретно, кого мы бы разыскивали", - сказал шериф.

Исраэль подтвердил, что Круз приехал к школе на такси Uber. Однако полиция не считает водителя такси возможным соучастником.

Ранее мэр округа Броуард Бим Фарр заявил в эфире телеканала CNN, что Круз в прошлом проходил лечение из-за психических нарушений. Газета Miami New Times также отмечала, что многие люди, лично знавшие Круза, считали его психически нездоровым. Он, в частности, неоднократно приносил в школу ножи и боеприпасы и стрелял по крысам.