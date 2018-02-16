Власти США не нашли связей между стрелком во Флориде и группой националистов

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в США не нашли каких-либо связей между Николасом Крузом, устроившим стрельбу в школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), и националистической группировкой, выступающей за превосходство белой расы. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press (AP).

Ранее агентство информировало, что Круз являлся членом группировки "Республика Флорида" и базирующейся в Таллахасси. Агентство приводит слова официального представителя полицейского управления округа Леон, где находится этот город, Грейди Джордана. Он отметил, что власти собрали много сведений о группировке, в том числе отслеживают, кого принимают в ее ряды. По словам Джордана, "нет информации о связях" между "Республикой Флорида" и Крузом.

Полицейский уточнил, что ранее главу группировки Джордана Джереба задерживали не менее четырех раз. Сам Джереб сообщил агентству, что Круз является членом "Республики Флорида" и участвовал в организованных ей по военному образцу тренировках.

Говоря об учиненном Крузом массовом расстреле, Джереб отметил, что молодой человек "действовал сам по себе". "Он единственный, кто несет ответственность за то, что он сделал", - приводит агентство слова главы группировки. Она добивается того, чтобы Флорида стала этнически белым штатом.

Шерифа округа Броуард, где находится Паркленд, Скотта Исраэля в четверг на пресс-конференции попросили прокомментировать заявления Джереба. Исраэль ответил: "Это не подтверждено". "Мы слышали об этом. Мы разбираемся в этом", - добавил он.

Ход расследования

ФБР и органы правопорядка штата Флорида за сутки опросили более 2 тыс. свидетелей в рамках расследования бойни в школе города Паркленд. Далеко не все полученные сведения достоверны, отметил Исраэль.

"Опрошено свыше 2 тыс. человек", - отметил шериф, посетовав на то, что "расследование продвигается, но пока неровно". "Мы вскрываем большое количество фактов, одни оказываются подлинными, другие необоснованными, третьи - вообще слухами. Потребуется много времени, чтобы определить, что является правдой, а что - нет", - признал шериф.

Он подтвердил ранние сообщения о том, что обвиняемый в преступлении Николас Круз легально приобрел полуавтоматическую винтовку AR-15 в магазине оружия во Флориде. "Он купил свое оружие в Корал-Спрингс в магазине под названием Sunrise, - уточнил полицейский.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины, предположительно, за драку. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.