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Адвокат стрелка из Флориды утверждает, что ее подзащитный раскаивается

Происшествия
16 февраля, 4:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, февраля. /ТАСС

Мелиса Макнил, назвала нападавшего "сломленным человеком"

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НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Николас Круз, признавшийся в том, что он устроил стрельбу в школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), сожалеет о том, что совершил. Об этом заявила в четверг журналистам его адвокат Мелиса Макнил.

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© AP Photo/Joel Auerbach

При стрельбе в школе во Флориде погибли 17 человек

"Он опечален и скорбит, он раскаивается, он осознает, что произошло, он просто сломленный человек", - приводит слова юриста телеканал NBC. Говоря о 19-летнем подзащитном, Макнил назвала его "ребенком".

Как сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на судебные материалы, Круз сознался в том, что застрелил в школе 17 человек. Молодой человек ранее в этот же день предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения.

Выходящая во Флориде газета Sun Sentinel отмечала, что Круза находится в тюрьме под особым надзором. Охрана следит за тем, чтобы молодой человек был в специальном жилете, ограничивающем свободу движений и защищающем жизненно важные органы. Такая мера предусмотрена для тех заключенных, которые склонны к попыткам самоубийства.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.

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