В США арестован автор угроз о второй расправе во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти американского штата Южная Каролина арестовали автора поста в социальных сетях, угрожавшего учинить в одной из школ на юге Флориды расправу по подобию убийства 17 человек в городе Паркленд, произошедшего в среду. Об этом сообщило в четверг управление шерифа округа Броуард (штат Флорида).

#SeeSomethingSaySomething #stonemanshooting pic.twitter.com/279xlDHD3Y — Broward Sheriff (@browardsheriff) 16 февраля 2018 г.

"Мы расследовали источник первоначального поста, власти Южной Каролины арестовали его автора", - уточнило управление в Twitter. В нем размещено послание, представляющее собой снимок человека в темной одежде в маске и с полуавтоматической винтовкой в руке. Фото пересекает черная линия с надписью "Раунд 2 Флориды - завтра".

Как пояснила полиция, различные вариации этого поста циркулировали в соцсетях и предупреждали людей не ходить в школы на территории южной части Флориды. "Наблюдение ведется за всеми постами на предмет нарушения законов или создания угрозы общественной безопасности. Запомните, что на такого рода послания следует обращать внимание правоохранительных органов. Они будут проводить мониторинг, расследование и стараться установить источник", - отметили в управлении шерифа.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Виновным признал себя 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.