Суд арестовал экс-гендиректора издательства "Известия" по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу на один месяц бывшего гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц, то есть до 14 марта, в отношении Галумова, подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказала представитель суда, уточнив, что судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с рассмотрением материалов следственного управления ФСБ России.

ТАСС пока не располагает информацией о сути предъявленных Галумову обвинений, как и позицией подозреваемого.

Галумов - российский политолог и экономист, издатель журнала "Мир и политика", международного журнала "Москва-Пекин", член общественного совета Следственного комитета РФ, действительный член Академии военных наук, полковник запаса. Ранее он возглавлял издательство "Известия".