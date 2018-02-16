Криминальному авторитету Калашову по делу о вымогательстве просят дать 10 лет колонии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Гособвинение попросило 10 лет колонии и штраф в размере 700 тыс. рублей для криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), являющегося одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements в центре Москвы. Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала Никулинского суда, где суд перешел к прениям по делу.

"Прошу признать Калашова виновным и приговорить его к 10 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 700 тыс. рублей", - сказал прокурор.

Кроме того, прокурор попросил признать виновным и Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. "Прошу приговорить Кочуйкова к девяти годам и девяти месяцам колонии строгого режима", - добавил прокурор. Также он попросил для оставшихся фигурантов дела сроки от семи до восьми лет колонии.

По делу о вымогательстве проходят 14 граждан РФ. Помимо Калашова, фигурантом дела является еще один криминальный авторитет - Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере"). По версии следствия, обвиняемые входили в состав организованной группы, занимавшейся в том числе вымогательствами у столичных предпринимателей.

Как установило следствие, 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице в Москве и стали требовать у его владелицы Жанны Ким выплаты 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.