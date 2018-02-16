Фермера в Карачаево-Черкесии будут судить за хищение более 9 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 16 февраля. /ТАСС/. Глава фермерского хозяйства в Карачаево-Черкесии (КЧР) предстанет перед судом за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры республики.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Малокарачаевском районе республики. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2016 года фермер представил в минсельхоз КЧР недостоверные сведения, якобы подтверждающие право на возмещение за счет бюджетных средств части затрат на разведение сельскохозяйственных животных, и незаконно получил более 752 тыс. рублей. В июне того же года он обратился в министерство с документами на получение субсидии, предназначенной на строительство и реконструкцию животноводческого комплекса.

"Ему было выделено 10,5 млн рублей. Для создания видимости целевого использования полученной субсидии глава КФХ израсходовал на реконструкцию фермы 2 млн рублей, а оставшиеся средства потратил на собственные нужды", - отметили в пресс-службе.