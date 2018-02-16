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Полиция подтвердила, что стрельбы в колледже в штате Вашингтон не было

Происшествия
16 февраля, 22:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, февраля. /ТАСС

В полиции округа Кент сообщили, что не нашли пострадавших или свидетельств стрельбы

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НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Стрельбы на территории колледжа "Хайлайн" в городе Де-Мойн (штат Вашингтон) в пятницу не было, сообщения на этот счет были неверными. Об этом говорится в Twitter полицейского управления округа Кент.

"Мы завершили поиски и не обнаружили раненых или свидетельств стрельбы", - отметили стражи порядка. Они уточнили, что проведут разбирательство, чтобы выяснить, почему появилась неверная информация на этот счет. Ранее в учебном заведении была проведена эвакуация. Студентам было предписано найти укрытие и не выходить из помещений.

В последние дни в США уделяют вопросам безопасности в общественных местах большое значение. Одной из причин этого стало то, что в среду в школе в городе Паркленд (штат Флорида) имела место стрельба, были убиты 17 человек. Огонь открыл 19-летний местный житель Николас Круз, который ранее был исключен из данного учебного заведения.

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