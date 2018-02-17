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Часть дома обрушилась в Пензе, опасности для жильцов нет

Происшествия
17 февраля, 0:00 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 16, февраля. /ТАСС

В субботу строители приступят к восстановительным работам

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ПЕНЗА, 16 февраля. /ТАСС/. Частичное обрушение торцевой стены произошло в пятиэтажном доме в Пензе, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии Пензы.

"В пятницу, 16 февраля, в 18:34 на пульт аварийной службы поступил сигнал о частичном обрушении торцевой стены на уровне четвертого этажа в пятиэтажном жилом доме №10 по улице Кулибина <…> Стены подъезда, где нарушена кладка, имеют повреждения с пятого по первый этаж", - отметили в пресс-службе.

"Помещение, где частично насквозь нарушена кирпичная кладка торцевой стены на уровне четвертого этажа, представляет собой ванную комнату, где жильцы установили стиральные машины, которые не подключены к канализации, поэтому отработанная вода выливается на стены, стекает на пол, где есть отверстие для сбора воды. Эта ситуация сохраняется длительное время, в результате стены и перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и под действием низких температур стали разрушаться", - сообщили в пресс-службе мэрии.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда безответственность жильцов могла привести к трагедии. В настоящее время опасности для людей нет. Завтра на место прибудут строители, которые проведут восстановительные работы", - заявил выехавший на место происшествия глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

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