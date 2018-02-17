СМИ: три человека пострадали из-за турбулентности при перелете из Торонто в Коста-Рику

ОТТАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали из-за сильной турбулентности во время перелета из Торонто в город Сан-Хосе на Коста-Рике. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу после вылета борта компании Air Canada из Торонто. В связи с этим самолет Boeing 767-300 был вынужден вернуться назад в аэропорт.

По данным телеканала, в результате пострадали три человека: двое были госпитализированы, одному оказана помощь сразу после посадки на взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что люди получили незначительные травмы. Самолет не пострадал. Сколько человек находилось на борту во время инцидента, не сообщается.