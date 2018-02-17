Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Мексики

ТАСС, 17 февраля. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в пятницу в штате Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Первоначально USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,5, однако затем скорректировала данные.

После первого, наиболее сильного, толчка сейсмологи зафиксировали еще более 100 афтершоков. "К 19:30 (04:30 субботы мск) было зарегистрировано 122 толчка", - сообщила Национальная сейсмологическая служба на своей странице в Twitter. Магнитуда самого сильного из них составила 5,9.

По информации Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), угроза цунами после землетрясения не ожидается.

Как заявил в Twitter национальный координатор гражданской обороны МВД Мексики Луис Фелипе Пуэнте, сообщения о разрушениях в затронутых землетрясением штатах Оахака, Чьяпас, Мичоакан, Пуэбла и столичном округе Мехико не поступали.

"Подразделения правительства Мексики не сообщили о каком-либо ущербе, причиненном инфраструктуре штатов, где ощущалось землетрясение", - написал Пуэнте. Связь и транспорт в стране работают в обычном режиме, отметил глава профильного ведомства Херардо Руис Эспарса.

Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, подземные толчки были зафиксированы в 11 км от города Пинотепа-Насьональ, их очаг залегал на глубине 12 км. После землетрясения в столице страны сработала система оповещения, граждане организованно покинули высотные здания.

В начале осени 2017 года года Мексика пережила два мощных землетрясения. 7 сентября жертвами землетрясения магнитудой 8,2 в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземные толчки повредили более 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, порядка 2 млн человек понесли материальный ущерб.