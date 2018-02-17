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NBC: во избежание казни стрелок из Флориды намерен пойти на сделку со следствием

Происшествия
17 февраля, 7:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, февраля. /ТАСС

Адвокаты Николаса Круза надеются добиться пожизненного заключения для своего подзащитного

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Материал из 1 страницы
© Susan Stocker/South Florida Sun-Sentinel via AP, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Николас Круз, открывший стрельбу в школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), намерен пойти на сделку со следствием и признать в суде свою вину, чтобы избежать смертной казни. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

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По ее данным, адвокаты Круза планируют обсудить с прокурорами возможность заключения сделки, которая предполагала бы признание вины в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Крузу предъявлены обвинения в предумышленном убийстве по 17 пунктам. Пока формально прокуроры не оглашали свое намерение добиваться для стрелка смертной казни, однако адвокаты уверены, что именно так и произойдет. "Имеет место только один вопрос: должен ли этот молодой человек жить или умереть путем применения смертной казни", - приводит газета Sun Sentine слова защитника Говарда Финкелстайна.

Ранее сообщалось, что Круз в беседе со следователям признал свою вину, подробно рассказав им о совершенном преступлении. Однако формальное признание вины перед судом ему еще только предстоит. В настоящий момент Круз содержится под стражей без права освобождения под залог.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.

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