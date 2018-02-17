NBC: во избежание казни стрелок из Флориды намерен пойти на сделку со следствием

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Николас Круз, открывший стрельбу в школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), намерен пойти на сделку со следствием и признать в суде свою вину, чтобы избежать смертной казни. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

По ее данным, адвокаты Круза планируют обсудить с прокурорами возможность заключения сделки, которая предполагала бы признание вины в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Крузу предъявлены обвинения в предумышленном убийстве по 17 пунктам. Пока формально прокуроры не оглашали свое намерение добиваться для стрелка смертной казни, однако адвокаты уверены, что именно так и произойдет. "Имеет место только один вопрос: должен ли этот молодой человек жить или умереть путем применения смертной казни", - приводит газета Sun Sentine слова защитника Говарда Финкелстайна.

Ранее сообщалось, что Круз в беседе со следователям признал свою вину, подробно рассказав им о совершенном преступлении. Однако формальное признание вины перед судом ему еще только предстоит. В настоящий момент Круз содержится под стражей без права освобождения под залог.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.