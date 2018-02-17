CNN: стрелок из Флориды в прошлом году легально приобрел не менее пяти единиц оружия

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Николас Круз, открывший стрельбу в школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), в прошлом году легально приобрел как минимум пять единиц оружия. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно имеющимся сведениям, оружие, среди которого была использовавшаяся при нападении на школу винтовка AR-15, 19-летний Круз приобрел без нарушений закона. По данным телеканала, ранее молодой мужчина выложил в соцсети Instagram фотографию своего арсенала, состоявшего из семи единиц оружия, а также бронежилета.

Как удалось выяснить CNN, Круз пользовался закрытым групповым чатом в указанной соцсети, в котором оставлял оскорбительные, расистские и антисемитские высказывания. Как рассказали другие пользователи этого чата, пожелавшие остаться анонимными, Круз был преисполнен ненависти и однажды заявил, что "собирается убивать людей", отмечает телекомпания. Он также говорил, что увлекается оружием и любит мучить и убивать животных. Круз один раз также поделился, что прибрел бронежилет, поинтересовавшись после этого, законно ли явиться в нем в школу.

Как сообщает телеканал, оружие было одной из самых популярных тем для обсуждения в чате, большинство участников которого были, судя по всему, несовершеннолетними. Однажды один из пользователей предложил Крузу купить приспособление, которое превратило бы его AR-15 в полностью автоматическую винтовку. При этом похоже, что Круз его так и не приобрел, так как AR-15, из которой велась стрельба в школе, была полуавтоматической, указывает CNN.

По данным телеканала, однажды Круз также хвастался в Instagram тем, что написал письмо президенту США Дональду Трампу и якобы получил ответ. Как отмечает CNN, Белый дом не ответил корреспондентам телеканала на направленный в связи с этим запрос.

Жертвами стрельбы, открытой Крузом в среду в школе во Флориде, стали 17 человек. Круз ранее был исключен из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.