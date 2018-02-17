Противоаварийные работы в пензенском доме на Кулибина начнутся на следующей неделе

ПЕНЗА, 17 февраля. /ТАСС/. Мэрия Пензы заключит контракт на противоаварийные мероприятий в доме №10 по улице Кулибина в Пензе, где в пятницу частично обрушилась торцевая стена. Об этом сообщил ТАСС в субботу вице-мэр Пензы Юрий Ильин, курирующий сферу ЖКХ.

"Сейчас мы в стадии заключения контракта на выполнение противоаварийных мероприятий. Это прежде всего установка там распорок (для снятия нагрузки с кирпичной кладки торцевой стены - прим. ТАСС). На следующей неделе к этим работам приступим", - сказал Ильин.

Вечером 16 февраля в пятиэтажном жилом доме №10 по улице Кулибина в здании бывшего общежития в Пензе частично обрушилась торцевая стена на уровне четвертого этажа. В результате инцидента никто не пострадал. В мэрии отмечают, что это произошло из-за того, что жильцы одной из квартир на четвертом этаже не подключили стиральную машину к канализации, вода выливалась на стены и стекала на пол, где был оборудован слив.

Ранее Ильин сообщил ТАСС, что жильцы - около 300 человек - не стали переезжать из дома в маневренный фонд. Кроме того, прокуратура внесла главе администрации Пензы представление о необходимости немедленно расселить дом. Власти Пензы в настоящее время предполагают сделать это до декабря 2022 года, а снести здание - до июля 2023 года.