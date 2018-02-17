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Авиабомба весом 50 кг времен войны обнаружена и уничтожена в Кабардино-Балкарии

Происшествия
17 февраля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Боеприпас был обнаружен в районе карьеров ОАО "Урванское ДРСУ №6", сообщили в пресс-службе МЧС России

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Спасатели уничтожили фугасную авиабомбу весом 50 кг в Кабардино-Балкарии, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В Урванском районе обезврежена фугасная авиационная бомба весом 50 кг. Боеприпас был обнаружен при проведении работ в районе карьеров ОАО "Урванское ДРСУ №6", - сказали в министерстве.

Авиабомба пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Для ее обезвреживания из Ростова-на-Дону прибыли пиротехники Донского спасательного центра МЧС России. Помощь им оказало ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике и республиканское министерство внутренних дел.

"Авиабомба была уничтожена на специально отведенном безопасном месте путем подрыва", - уточнили в МЧС.

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