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Сотрудники МЧС спасли трех провалившихся под лед Москвы-реки экстремалов

Происшествия
17 февраля, 17:53 дата обновления: 17 февраля, 18:41 UTC+3

Вместе с пострадавшими была девушка, которую затянуло под лед, на ее поиск выехала дежурная смена водолазов, сообщили в пресс-службе департамента по делам ГО и ЧС Москвы

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Спасатели достали из воды трех человек, провалившихся под лед на снегоходах на Москва-реке. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

ЧП произошло в 6,5 км от станции Рублево, в 30 метрах от берега. "В районе дома 1 по улице Василия Ботылева в акватории Москва-реки были замечены три провалившихся под лед человека. Спасатели незамедлительно прибыли на место и достали их из воды", - сказали в ведомстве. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, вместе с пострадавшими была девушка. "Трех мужчин достали спасатели из полыни, девушку затянуло под лед. На ее поиск выехала дежурная смена водолазов", - сказали в пресс-службе.

Спасенные 1990, 1986 и 1993 годов рождения были доставлены на поисково-спасательную станцию, где их осмотрела бригада скорой помощи.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадавшие катались по льду реки на снегоходах.

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