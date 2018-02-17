Fox: в США найден мертвым человек, обвинявший экс-мэра Сиэтла в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Мужчина, обвинявший бывшего мэра американского города Сиэтл (штат Вашингтон) Эдварда Мюррея в сексуальных домогательствах, найден мертвым в номере гостиницы. Обстоятельства указывают на смерть от передозировки наркотических веществ, сообщил в субботу телеканал Fox News.

По его сведениям, 47-летнего Делвона Хекарда нашли без сознания в пятницу в мотеле "Обурн" в пригороде Сиэтла. Попытки врачей привести потерпевшего в сознание успехом не увенчались. В его номере были найдены лекарства и медикаменты наркотического воздействия. Как сообщил телеканал, решено провести экспертизу с целью проверить предварительное заключение о смерти в результате передозировки наркотиков.

Мюррей в сентябре прошлого года ушел в отставку с должности мэра на фоне многочисленных обвинений в домогательствах. В развратных действиях градоначальника обвинили пятеро человек, включая его двоюродного брата.

Демократ Мюррей был избран на пост мэра Сиэтла в 2013 году, официально заступив на должность в январе 2014 года. До этого он почти 20 лет являлся членом сначала нижней, а затем верхней палаты законодательного собрания штата Вашингтон.