Водолазы ищут двух человек, провалившихся под лед Москвы-реки

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пять человек провалились под лед на Москве-реке в районе Рублево, трое из них спасены. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

"Группа, предположительно, из пяти человек каталась на снегоходах по Москве-реке недалеко от гидроэлектростанции. Выехав на лед, два снегохода провалились в полынью. Рискуя собственной жизнью, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при помощи веревки и спасательного круга вытащили на берег трех мужчин. В воде, предположительно, еще могут находиться двое. Их поиски продолжаются", - сказали в ведомстве.

Как ранее сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, вместе с пострадавшими была девушка. "Трех мужчин достали спасатели из полыньи, девушку затянуло под лед. На ее поиск выехала дежурная смена водолазов", - сказали в пресс-службе департамента.

Спасенных 1990, 1986 и 1993 годов рождения бригада скорой помощи осмотрела на поисково-спасательной станции.