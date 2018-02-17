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Начальник тыла транспортной полиции по ЦФО будет уволен за заключение договора без тендера

Происшествия
17 февраля, 20:18 дата обновления: 17 февраля, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Николай Чечун также будет привлечен к ответственности, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Начальник тыла Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Николай Чечун будет уволен за заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту зданий без проведения конкурсных процедур.

"Установлено, что сотрудник органов внутренних дел, используя должностное положение, заключил договор подряда на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту зданий без проведения конкурсных процедур. По данному факту начальником Управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-майором полиции Олегом Калинкиным назначена служебная проверка. Принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам", - сказали ТАСС в пресс-службе управления.

Как отметил собеседник агентства, Чечун будет привлечен к ответственности, а по результатам служебной проверки будет принято процессуальное решение.

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