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В США мошенники пытаются присвоить пожертвования родным жертв трагедии во Флориде

Происшествия
17 февраля, 22:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, февраля. /ТАСС

Управление шерифа округа Броуард специально в своем Twitter разместило ссылку на подлинный аккаунт, открытый для сбора пожертвований

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© AP Photo/Gerald Herbert

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти штата Флорида предупредили о появлении множества подделок под аккаунт, открытый для сбора добровольных пожертвований на нужды родственников жертв и пострадавших при стрельбе в школе города Паркленд. Об этом сообщило в субботу управление шерифа округа Броуард (штат Флорида).

"Создано множество ложных аккаунтов, [имитирующих] @gofundme. Мы размещаем ссылку на подлинный аккаунт", - сообщило управление в своем Twitter.

Полиция отреагировала на репортаж канала Channel 7 телевидения Майами (штат Флорида). Он, в частности, опроверг предположения зрителей о том, что телеканал заводил учетную запись для сбора средств на нужды жертв трагедии.

Жертвами стрельбы, открытой 19-летним Николасом Крузом 14 февраля в школе во Флориде, стали 17 человек. Нападавший ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз предстал перед судом, ему были зачитаны обвинения.

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