В США мошенники пытаются присвоить пожертвования родным жертв трагедии во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти штата Флорида предупредили о появлении множества подделок под аккаунт, открытый для сбора добровольных пожертвований на нужды родственников жертв и пострадавших при стрельбе в школе города Паркленд. Об этом сообщило в субботу управление шерифа округа Броуард (штат Флорида).

"Создано множество ложных аккаунтов, [имитирующих] @gofundme. Мы размещаем ссылку на подлинный аккаунт", - сообщило управление в своем Twitter.

Again, many fake @gofundme accounts have been established. This is the link for the official one: https://t.co/DfHHiypuFr — Broward Sheriff (@browardsheriff) 17 February 2018

Полиция отреагировала на репортаж канала Channel 7 телевидения Майами (штат Флорида). Он, в частности, опроверг предположения зрителей о том, что телеканал заводил учетную запись для сбора средств на нужды жертв трагедии.

Жертвами стрельбы, открытой 19-летним Николасом Крузом 14 февраля в школе во Флориде, стали 17 человек. Нападавший ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз предстал перед судом, ему были зачитаны обвинения.