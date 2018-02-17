В Уфе задержан подозреваемый в мошенничестве при продаже квартир на 30 млн рублей

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Работники правоохранительных органов задержали обвиняемого в мошенничестве при продаже квартир в Уфе, общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила 30 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

"В Уфе сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан… задержан обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере житель Уфы. <…> По данным Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан, в период с 2012 по 2017 годы уфимец путем обмана присвоил себе денежные средства более 30 граждан. Общая сумма ущерба составила свыше 30 млн рублей", - говорится в собщении.

По данным правоохранителей, обвиняемый обещал потерпевшим оказать содействие в приобретении квартир по заниженной стоимости. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничестве в особо крупном размере").

В пятницу суд Ленинского района Уфы избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей.