Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Уфе задержан подозреваемый в мошенничестве при продаже квартир на 30 млн рублей

Происшествия
17 февраля, 22:44 UTC+3 УФА УФА 17, февраля. /ТАСС

По данным следствия, в период с 2012 по 2017 годы мужчина присвоил себе денежные средства более 30 граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Работники правоохранительных органов задержали обвиняемого в мошенничестве при продаже квартир в Уфе, общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила 30 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

"В Уфе сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан… задержан обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере житель Уфы. <…> По данным Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан, в период с 2012 по 2017 годы уфимец путем обмана присвоил себе денежные средства более 30 граждан. Общая сумма ущерба составила свыше 30 млн рублей", - говорится в собщении.

По данным правоохранителей, обвиняемый обещал потерпевшим оказать содействие в приобретении квартир по заниженной стоимости. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничестве в особо крупном размере").

В пятницу суд Ленинского района Уфы избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
5
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Самолет авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска задел крылом столб освещения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама