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МЧС: информация о падении самолета у Ростова-на-Дону не соответствует действительности

Происшествия
17 февраля, 23:01 дата обновления: 17 февраля, 23:08 UTC+3

Как сообщили в Росавиации, происшествий в Ростовской области не произошло, все полеты выполняются в штатном режиме

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. МЧС РФ опровергает информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что в районе аэропорта Ростова-на-Дону с экранов радаров пропал пассажирский самолет. Об этом ТАСС сообщили в южном региональном центре МЧС России.

"Информация не соответствует действительности", - сказали в ведомстве. Эту же информацию подтвердил источник в ростовском аэропорту Платов.

"Информация ложная, никаких инцидентов с воздушными судами в нашей зоне ответственности не происходило", - сказал собеседник агентства.

Представитель Росавиации опроверг сообщение о падении самолета в Ростовской области. "Информация о падении воздушного судна не подтвердилась. Все полеты выполняются в штатном режиме, происшествий не произошло", - сказали в ведомстве.

Ранее в ряде СМИ была распространена информация о том, что районе аэропорта Ростова-на-Дону с экранов радаров пропал пассажирский авиалайнер. По информации, опубликованной в интернете, самолет якобы летел в Дубай.

В Следственном комитете также опровергли информацию об исчезновении самолета. "Появилась информация, что пропал самолет с радаров, но она не подтвердилась", - сказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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