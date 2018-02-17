Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: электричка Казанского направления сбила насмерть мужчину на юго-востоке Москвы

Происшествия
17 февраля, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Мужчина переходил пути в неположенном месте, сообщил источник в экстренных службах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Электричка на юго-востоке Москвы сбила насмерть мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе шоссе Энтузиастов и железнодорожной станции "Новая" Казанского направления МЖД электричка "Москва - 47 км" совершила наезд на мужчину", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался до прибытия бригады медиков. Причиной инцидента стал несанкционированный переход путей.

В связи с ЧП ряд электричек сильно задерживается в движении. Так электропоезд до "47 км" задерживается на 45 минут, до станции "Куровская" - на 45 минут, до станции "Луховицы" - более чем на 40 минут и еще одна электричка до станции "47 км" - более чем на полчаса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Второй американский ракетный эсминец вошел в Черное море
4
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
5
Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Самолет авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска задел крылом столб освещения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама