Источник: электричка Казанского направления сбила насмерть мужчину на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Электричка на юго-востоке Москвы сбила насмерть мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе шоссе Энтузиастов и железнодорожной станции "Новая" Казанского направления МЖД электричка "Москва - 47 км" совершила наезд на мужчину", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался до прибытия бригады медиков. Причиной инцидента стал несанкционированный переход путей.

В связи с ЧП ряд электричек сильно задерживается в движении. Так электропоезд до "47 км" задерживается на 45 минут, до станции "Куровская" - на 45 минут, до станции "Луховицы" - более чем на 40 минут и еще одна электричка до станции "47 км" - более чем на полчаса.