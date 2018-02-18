В Великобритании произошло сильнейшее за последние десять лет землетрясение

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в субботу на территории Уэльса и юго-западной Англии. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные Британской геологической службы.

Эпицентр сейсмической активности находился примерно в 18 км от города Суонси, очаг залегал на глубине 11 км. Толчки ощущались местными жителями в 14:30 по местному времени (17:30 мск). По этой причине была произведена эвакуация людей из студенческого общежития Университета Суонси. Пострадавших или разрушений нет.

Это землетрясение стало сильнейшим в Великобритании за последние десять лет. Подобное явление наблюдалось в английском графстве Линкольншир в феврале 2008 года, когда сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2.