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В Великобритании произошло сильнейшее за последние десять лет землетрясение

Происшествия
18 февраля, 0:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, февраля. /ТАСС

Магнитуда подземных толчков составила 4,4

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ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в субботу на территории Уэльса и юго-западной Англии. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные Британской геологической службы.

Эпицентр сейсмической активности находился примерно в 18 км от города Суонси, очаг залегал на глубине 11 км. Толчки ощущались местными жителями в 14:30 по местному времени (17:30 мск). По этой причине была произведена эвакуация людей из студенческого общежития Университета Суонси. Пострадавших или разрушений нет.

Это землетрясение стало сильнейшим в Великобритании за последние десять лет. Подобное явление наблюдалось в английском графстве Линкольншир в феврале 2008 года, когда сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2.

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