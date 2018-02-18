Более 30 домов в Биробиджане остались без воды из-за порыва на водоводе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы Биробиджана в воскресенье устраняют порыв на магистральном водоводе. На время работ более чем в 30 домах, двух детских садах и одной школе будет отсутствовать водоснабжение, сообщается на сайте мэрии столицы Еврейского автономного округа.

"18 февраля аварийная бригада МУП "Водоканал" приступит к устранению порыва на магистральном водоводе. С 10:00 местного времени (03:00 мск) и до окончания работ от холодного и горячего водоснабжения будут отключены многоквартирные дома и социально значимые объекты", - говорится в сообщении.

Согласно списку, размещенного на сайте администрации, вода будет полностью отсутствовать в 34 домах по улицам Пионерская, Бумагина и Набережная, а также в двух детских садах и одной школе.

"В район специалисты МУП "Водоканал" организуют подвоз воды, ситуация находится на контроле мэра Биробиджана Евгения Коростелева", - добавили в пресс-службе администрации.