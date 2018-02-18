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Самолет авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска задел крылом столб освещения

Происшествия
18 февраля, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Информации о пострадавших нет

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора" при маневрировании в аэропорту Южно-Сахалинска задел крылом столб освещения. Инцидент произошел в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта "Южно-Сахалинск".

"В 11:30 (03:30 мск) при маневрировании на перроне аэродрома воздушное судно авиакомпании "Аврора", двигаясь самостоятельно, законцовкой крыла задело столб освещения, который находился за пределами площади маневрирования. Оперативными службами аэропорта и авиакомпании, а также представителями инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации проводится расследование, причины инцидента выясняются", - сказала ТАСС специалист пресс-службы аэропорта Юлия Тюрина, добавив, что результаты проверки будут известны через 10 дней.

Данных о пострадавших пассажирах или членах экипажа нет, о повреждениях воздушного судна не сообщается.

"После инцидента борт был заменен на другой, который из аэропорта в пункт назначения - Саппоро - вылетел в 13:44 по местному времени (05:44 мск)", - сказала ТАСС Тюрина.

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