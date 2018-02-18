Более 20 домов в Уфе остались без газа из-за повреждения газопровода

ТАСС, 18 февраля. Более 20 домов и торговый центр в Уфе остались в воскресенье без газоснабжения из-за повреждения газопровода при проведении демонтажных работ, сообщила пресс-служба администрации города.

"Сегодня утром в районе дороги Уфа - Шакша подрядной организацией ООО "Строймонтаж" при демонтаже старого водопровода был поврежден газопровод диаметром 425 мм. Без газоснабжения остались 23 дома по улице Боровая и торговый центр "Юлдаш", - говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты филиала компании "Газпром газораспределение Уфа" оперативно выехали на место повреждения и предотвратили аварийную ситуацию. Как сообщает пресс-служба, в ближайшее время газоснабжение будет восстановлено.

Число жителей, оставшихся без газоснабжения, не сообщается. Улица Боровая в Уфе расположена в районе частной коттеджной застройки.

Температура воздуха в Уфе сейчас составляет около 5 градусов ниже нуля.