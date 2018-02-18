Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 домов в Уфе остались без газа из-за повреждения газопровода

Происшествия
18 февраля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Газопровод повредили при демонтаже старого водопровода

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 февраля. Более 20 домов и торговый центр в Уфе остались в воскресенье без газоснабжения из-за повреждения газопровода при проведении демонтажных работ, сообщила пресс-служба администрации города.

"Сегодня утром в районе дороги Уфа - Шакша подрядной организацией ООО "Строймонтаж" при демонтаже старого водопровода был поврежден газопровод диаметром 425 мм. Без газоснабжения остались 23 дома по улице Боровая и торговый центр "Юлдаш", - говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты филиала компании "Газпром газораспределение Уфа" оперативно выехали на место повреждения и предотвратили аварийную ситуацию. Как сообщает пресс-служба, в ближайшее время газоснабжение будет восстановлено.

Число жителей, оставшихся без газоснабжения, не сообщается. Улица Боровая в Уфе расположена в районе частной коттеджной застройки.

Температура воздуха в Уфе сейчас составляет около 5 градусов ниже нуля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Трамп: если целью РФ было создание хаоса в США, то она этого добилась
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
5
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
6
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
7
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама