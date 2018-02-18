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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Ставропольском крае

Происшествия
18 февраля, 16:49 дата обновления: 18 февраля, 19:31 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 18, февраля. /ТАСС

Специалисты уточняют причину происшествия, на месте работает следственно- оперативная группа

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СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Дежурной смене поступило сообщение о том, что в Минераловодском округе в населенном пункте Марьины Колодцы произошел пожар в частном домовладении. На месте происшествия обнаружены двое погибших детей", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в 15:09 мск, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Специалисты уточняют причину происшествия, на месте работает следственно- оперативная группа.

По данным следственного управления СК РФ по краю, вместе с двухлетней девочкой и четырехлетним мальчиком на пожаре погибла их бабушка 1972 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация газовых приборов. По факту происшествия начата доследственная проверка.

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