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Националисты громят офис Сбербанка России в Киеве

Происшествия
18 февраля, 17:02 дата обновления: 18 февраля, 17:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, февраля. /ТАСС

Также экстремисты бросили булыжник в окно офиса Альфа-банка на Крещатике

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КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) в воскресенье выбили окна в офисе Сбербанка России на Подоле на улице Сагайдачного. Колонна экстремистов направляется к зданию Росструдничества в Киеве, которые, как сообщили, собираются поджечь. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Руководитель колонны ОУН призвал активистов громить российский банк подручными средствами. После чего десяток активистов стали бросать в окна банка кирпичи. Некоторые прохожие пытались возмутиться происходящим, но на них националисты накинулись с криками.

Ранее экстремисты бросили булыжник в окно офиса Альфа-банка на Крещатике.

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