Националисты напали на здания Альфа-банка, Сбербанка и Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) в воскресенье разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества в Киеве на Подоле. Они бросали в окна металлические предметы и камни, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Усиленный наряд полиции, который несет службу возле здания, не вмешивался в происходящее.

После этого, разбив окна, молодчики стали громить офис Альфа-банка рядом, но спецназовцы воспрепятствовали в этом. Толпа националистов, как сказал один из их руководителей, собралась на улице Сагайдачного недалеко от офиса Сбербанка и РЦНК. Ее лидер призвал "всех держаться вместе, чтобы препятствовать задержаниям".

Перед этим, по пути к Россотрудничеству националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, громили офис Сбербанка России на Подоле на улице Сагайдачного, в сотне метров от российского центра. Перед этим экстремисты бросили булыжник в окно офиса Альфа-банка на Крещатике и пытались прорваться к финучреждению, но их остановило плотное кольцо полиции.

От РЦНК националисты вновь направились на Крещатик.