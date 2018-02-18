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Вертолет госпитализировал в Москве пятилетнего мальчика, задетого электричкой

Происшествия
18 февраля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Электропоезд зацепил ребенка в районе станции "Москва Рижская"

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Электричка, проезжавшая в районе станции "Москва Рижская" в столице, задела пятилетнего мальчика, он госпитализирован.

"Следователи ММСУТ устанавливают обстоятельства травмирования ребенка около станции Москва Рижская", - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская. Она уточнила, что, по предварительным данным, пятилетний ребенок находился в сопровождении отца.

По словам Марковской, распространенная ранее в СМИ информация о том, что ребенок попал под электричку, катаясь с горки, не подтверждается.

В свою очередь в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС, что электричка травмировала мальчика. Сотрудники полиции начали проверку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего ребенка в московскую больницу. "На борту его сопровождает авиамедицинская бригада", - сказал собеседник агентства.

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