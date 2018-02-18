Восстановлено теплоснабжение города Сокол Вологодской области

ТАСС, 18 февраля. Теплоснабжение города Сокол в Вологодской области, нарушенное из-за аварии в котельной, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 16:50 мск восстановительные работы завершены. Начата запитка системы", - сказал собеседник, уточнив, что начата подача тепла и горячей воды в жилые дома и на социальные объекты.

Аварийное отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения в городе произошло в воскресенье в 10:10 мск. В зону отключения попали 75 жилых домов, в которых проживают 4 тыс. 271 человек, в том числе 1 тыс. 326 детей, дом престарелых, где находятся 34 пациента, два детских сада и школа. Причиной отключения стала технологическая авария на котельной "Соколстром". Пострадавших в результате инцидента нет.