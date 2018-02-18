В кубанской станице подтвердили гибель в Сирии добровольца из Краснодарского края

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Житель станицы Крыловская Краснодарского края погиб в Сирии, сообщил ТАСС в воскресенье заместитель атамана казачьего общества Крыловского района Павел Дубинец. Эту же информацию подтвердили друзья и родственница погибшего.

"Я знаю, что он погиб в Сирии. Знакомый показывал видео - опубликовано уже где-то - как вертолет накрыл три взвода, в том числе и Терещенко ", - сказал он, отметив, что погибший был добровольцем.

Собеседник добавил, что погибший - Олег Терещенко - не состоял в казачьем обществе.

Информацию о гибели подтвердила еще одна жительница станицы. "Он мой дальний родственник, Терещенко Олег Сергеевич. Похорон еще не было", - добавила она. В храме станицы ТАСС сообщили, что семья уже обращалась с просьбой о панихиде по Олегу Терещенко. Приходившая по этому вопросу женщина предупредила, что будут хоронить в цинковом гробу, мужчина погиб "за рубежом при невыясненных обстоятельствах".

Друзья Терещенко рассказали, что он приехал в Крыловскую в 1990-х годах с мамой и братом с Крайнего Севера. Окончил школу, в начале 2000-х отслужил в армии и отправился добровольцем в Чечню. "Они самые первые с другом с нашего района поехали в Чечню, потом не знаю, где служил и воевал. Нормальный мужик был: и в милиции работал, и свое дело было - с братом крутили колеса на шиномонтажке, был отзывчивым, всегда готов прийти на помощь", - рассказал друг Терещенко Роман.

По данным собеседников агентства, погиб Терещенко в начале февраля, но тело до сих пор не привезли, и когда привезут - неизвестно. В первые дни была связь по телефону с его сослуживцами, но потом звонки прекратились.