Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В кубанской станице подтвердили гибель в Сирии добровольца из Краснодарского края

Происшествия
18 февраля, 17:33 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 18, февраля. /ТАСС

Заместитель атамана казачьего общества Крыловского района Павел Дубинец рассказал, что Олег Терещенко в обществе не состоял

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Житель станицы Крыловская Краснодарского края погиб в Сирии, сообщил ТАСС в воскресенье заместитель атамана казачьего общества Крыловского района Павел Дубинец. Эту же информацию подтвердили друзья и родственница погибшего.

"Я знаю, что он погиб в Сирии. Знакомый показывал видео - опубликовано уже где-то - как вертолет накрыл три взвода, в том числе и Терещенко ", - сказал он, отметив, что погибший был добровольцем.

Собеседник добавил, что погибший - Олег Терещенко - не состоял в казачьем обществе.

Информацию о гибели подтвердила еще одна жительница станицы. "Он мой дальний родственник, Терещенко Олег Сергеевич. Похорон еще не было", - добавила она. В храме станицы ТАСС сообщили, что семья уже обращалась с просьбой о панихиде по Олегу Терещенко. Приходившая по этому вопросу женщина предупредила, что будут хоронить в цинковом гробу, мужчина погиб "за рубежом при невыясненных обстоятельствах".

Друзья Терещенко рассказали, что он приехал в Крыловскую в 1990-х годах с мамой и братом с Крайнего Севера. Окончил школу, в начале 2000-х отслужил в армии и отправился добровольцем в Чечню. "Они самые первые с другом с нашего района поехали в Чечню, потом не знаю, где служил и воевал. Нормальный мужик был: и в милиции работал, и свое дело было - с братом крутили колеса на шиномонтажке, был отзывчивым, всегда готов прийти на помощь", - рассказал друг Терещенко Роман.

По данным собеседников агентства, погиб Терещенко в начале февраля, но тело до сих пор не привезли, и когда привезут - неизвестно. В первые дни была связь по телефону с его сослуживцами, но потом звонки прекратились.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Трамп: если целью РФ было создание хаоса в США, то она этого добилась
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
5
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
6
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
7
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама