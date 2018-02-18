Источник: неизвестный открыл стрельбу в Кизляре, 4 человека погибли

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу по празднующим Масленицу в дагестанском Кизляре: четыре человека погибли, еще четыре получили ранения, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики в воскресенье.

"Инцидент произошел в Кизляре. Предварительно, погибли четыре человека. Есть раненые. Преступник был застрелен", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС мэр Кизляра Александр Шувалов, "люди после службы выходили вечером из церкви и он открыл по ним стрельбу". "Четыре человека погибло. Его уничтожили. Еще двух сотрудников ранили и одну женщину", - сказал он.