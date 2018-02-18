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Источник: неизвестный открыл стрельбу в Кизляре, 4 человека погибли

Происшествия
18 февраля, 17:31 дата обновления: 18 февраля, 17:44 UTC+3

Собеседник агентства сообщает, что в результате нападения есть раненые

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Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу по празднующим Масленицу в дагестанском Кизляре: четыре человека погибли, еще четыре получили ранения, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики в воскресенье.

"Инцидент произошел в Кизляре. Предварительно, погибли четыре человека. Есть раненые. Преступник был застрелен", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС мэр Кизляра Александр Шувалов, "люди после службы выходили вечером из церкви и он открыл по ним стрельбу". "Четыре человека погибло. Его уничтожили. Еще двух сотрудников ранили и одну женщину", - сказал он.

"Четыре человека погибли. Его уничтожили. Еще двух сотрудников ранили и одну женщину", - сказал он.
 
Источник также сообщает, что среди пострадавших могут быть бойцы Росгвардии. 
 
"Прихожане выходили из церкви Георгия Победоносца, когда неизвестный открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья. Он убил четверых, ранил женщину и двух сотрудников правоохранительных органов, скорее всего, Росгвардии. Ответной стрельбой полицейских он был убит", - пояснил собеседник.
 
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