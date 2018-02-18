Вертолет эвакуировал ребенка, пострадавшего в аварии около ТЦ "Ашан" в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал четырехлетнего ребенка, пострадавшего в ДТП около торгового центра "Ашан" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на место ДТП около ТЦ "Ашан" на Шереметьевской улице, в котором пострадал ребенок 4 лет. В данный момент с места аварии экипаж вертолета эвакуирует пострадавшего малыша в лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

На борту ребенка сопровождает медицинская бригада. Обстоятельства аварии устанавливаются.