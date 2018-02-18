Полиция Киева готова открыть уголовное дело по нападению на Россотрудничество и Сбербанк

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция готова открыть уголовное дело по факту нападения националистов на здания Россотрудничества, Альфа-банка и Сбербанка. Об этом заявила представитель киевской полиции Оксана Блищик в эфире телеканала "112".

"Конечно, традиционно будет открыто уголовно дело, если к нам будут обращения от представителей всех организаций, здания которых были повреждены, и в рамках этих уголовных дел полиция будет давать правовую оценку участникам акции", - сказала она.

Представитель полиции отметила, что "есть организатор этой акции, который подавал соответствующую заявку в Киевскую городскую государственную администрацию и который в первую очередь несет ответственность за то, как будет проходить акция".

Блищик добавила, "сейчас нет информации, что в результате этих действий кто-то пострадал, про задержанных пока речи нет".

Ранее в воскресенье неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества в Киеве на Подоле. Они бросали в окна металлические предметы и камни. После этого, разбив окна, молодчики стали громить офис Альфа-банка рядом. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также напали на офис Сбербанка России, расположенного в сотне метров от российского центра.

В субботу, 17 февраля, около 30 представителей националистической организации С14 и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) тоже совершили нападение на здание Россотрудничества в Киеве. Они разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.