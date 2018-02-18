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Источник: открывшего стрельбу в Дагестане проверяют на причастность к бандподполью

Происшествия
18 февраля, 18:03 UTC+3 МАХАЧКАЛА 18, февраля. /ТАСС

В результате нападения четыре человека погибли

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© МВД по Республике Дагестан/ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Открывший стрельбу по празднующим Масленицу в дагестанском Кизляре предварительно опознан, его проверяют на причастность к бандподполью, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Нападавший предварительно опознан как житель Цунтинского района Дагестана, проверяется его причастность к бандподполью", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, преступник открыл стрельбу по празднующим, среди которых были в основном женщины, а потом попытался скрыться, после чего его застрелил наряд сотрудников правоохранительных органов, дежуривший недалеко от места происшествия.

В результате стрельбы погибли четыре человека, а также сам нападавший, еще пять ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии.

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Дагестан Инцидент со стрельбой у храма в Кизляре
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