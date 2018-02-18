Источник: ружье и нож обнаружены у открывшего стрельбу в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Ружье, патроны и нож обнаружены у преступника, открывшего огонь по людям в дагестанском Кизляре. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах республики.

"У уничтоженного обнаружены охотничье ружье, патроны и нож", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье преступник открыл стрельбу в дагестанском Кизляре: по одним данным, он зашел в церковь, по другим - стрелял по выходившим из храма. В результате погибли четыре человека, еще пять ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, у всех огнестрельные ранения. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").