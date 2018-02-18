Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ 18 февраля. /ТАСС/. Трое детей погибли и трое взрослых пострадали при пожаре в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Серьезное ЧП с гибелью несовершеннолетних произошло сегодня вечером в Екатеринбурге. В результате возгорания в квартире жилого дома в Кировском районе города три ребенка погибли, трое взрослых пострадали. Тревожное сообщение о данной трагедии поступило в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Екатеринбургу в 18:30 по местному времени (16:30 мск) от пожарной части областного центра", - сказал Горелых.

По его словам, пострадавшая в результате пожара двухкомнатная квартира располагается на первом этаже двенадцатиэтажного жилого дома. "Огнеборцам, которые установили очаг возгорания, пришлось взламывать квартиру. Из жилища было извлечено три взрослых человека и трое детей, врачи незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям, поскольку люди надышались едким дымом. Взрослых удалось спасти, им оказывается необходимая медицинская помощь, а детей спасти, к сожалению, не удалось - это два мальчика четырех и пяти лет и девочка двух лет", - уточнил Горелых.

Он добавил, что на месте трагедии работают сотрудники полиции, регионального управления МЧС России и Следственного комитета. "По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Сотрудники полиции опрашивают жильцов дома, устанавливают образ жизни семьи. По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне", - уточнил Валерий Горелых.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарные по лестничным маршам эвакуировали из данного дома 45 человек, из них 14 детей. Жителей верхних этажей эвакуировали по лестничным маршам с помощью масок "Самоспасатель".

Уголовное дело

Обстоятельства гибели детей выясняет прокуратура Свердловской области. "По имеющейся информации, дети проживали в квартире с отцом и его сожительницей, которые в состоянии алкогольного опьянения и с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу. Также в квартире находилась и их знакомая, которая также с признаками отравления продуктами горения и в состоянии алкогольного опьянения доставлена в больницу. По предварительным данным, семья на учете как неблагополучная не состояла", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности троим лицам".