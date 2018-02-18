Стрельбу в Дагестане открыл 22-летний местный житель

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Стрельбу в дагестанском Кизляре, жертвами которой стали четыре женщины, устроил 22-летний местный житель. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан.

"Личность нападавшего (который был уничтожен) установлена. Это местный житель 1995 года рождения", - сказали в СУ СК.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

На месте преступления работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По имеющимся данным, преступник зашел в церковь и открыл стрельбу по прихожанам, среди которых были в основном женщины, а потом попытался скрыться, после чего его застрелил наряд сотрудников правоохранительных органов, дежуривший недалеко от места происшествия. В результате стрельбы пять человек получили ранения.