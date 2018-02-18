Мэр Кизляра заявил, что стрельба была открыта по выходящим из храма прихожанам

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Стрельба в дагестанском городе Кизляр была открыта по прихожанам, когда они выходили из храма Георгия Победоносца после службы, сообщил ТАСС мэр города Александр Шувалов.

"Как обычно, около 30 человек были на службе в этот вечер в храме Георгия Победоносца. Открыли стрельбу, когда они выходили, четыре человека погибли. Все жители Кизляра, все прихожане", - отметил он.

Как рассказал представитель Махачкалинской епархии Русской православной церкви, вышедшие на улицу люди смогли укрыться от пуль в храме.

"Мне прислали видео. После этого [начала стрельбы] видно, что двор пустой. Люди зашли в храм, легли на пол, закрыли двери. Священник не пострадал - он не успел выйти из храма", - сказал представитель епархии.

Он уточнил, что в храм пришло особенно много людей, так как было Прощеное воскресенье.

В целом, по словам мэра, в городе спокойная обстановка. Дополнительные меры безопасности предприняты в двух православных храмах.

"В городе все спокойно, ввели дополнительные меры предосторожности в церквях. В городе их две", - сказал мэр.

Стрельбу в Кизляре устроил 22-летний местный житель, сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").