Украинские неонацисты грозят новыми погромами российских объектов

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Лидер неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) Николай Коханивский пригрозил новыми погромами российских объектов на Украине. Об этом он сказал в воскресенье после нападения его сторонников на здания Сбербанка России, Альфа-банка и Россотрудничества.

"Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора", - сказал он. Коханивский выразил удовлетворение сегодняшней акцией. "У нас был удачный флешмоб", - сказал лидер ОУН, добавив, что в нем приняли участие "300-400 человек". "Никто из наших ребят не арестован. Мы и далее должны держаться вместе, чтобы не допустить арестов", - отметил он.

Коханивский также пригрозил президенту Украины Петру Порошенко, который, по его мнению, "дружит с Россотрудничеством и российским бизнесом". После чего члены ОУН подожгли флаг России.

Агрессивно настроенная колонна оуновцев по пути с Крещатика на Подол скандировала антироссийские и оскорбительные лозунги. Лидер во главе колонны подстрекал активистов разбить окна Сбербанка и Альфа-банка, которые расположены рядом с офисом Россотрудничества.

Здание Россотрудничества националисты забросали камнями и яйцами, расписали краской стены. Полиция и спецназ, которые стояли рядом, не мешали действиям ОУН. Случайные прохожие, пытавшиеся вразумить погромщиков, услышали в ответ угрозы.

В минувшую субботу на здание Россотрудничества напали украинские радикалы - представители "Правого сектора" (в РФ организация запрещена), а также члены националистической организации С14. Представительство Россотрудничества обратилось в полицию из-за нанесенного материального ущерба, сообщил ТАСС руководитель представительства в Киеве Константин Воробьев. Российская сторона призвала Киев осудить это нападение, но на официальном уровне никто из руководства Украины до сих пор не отреагировал.